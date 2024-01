Ko policisti potrkajo na vrata in iščejo 18-letnika (FOTO)

Policisti PP Črnomelj so zaradi suma posesti prepovedanih drog pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu, kjer biva 18-letni osumljenec iz Črnomlja. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več zavojčkov s praškasto snovjo, za katero sumijo, da gre za heroin, več zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, pripomočke, ki jih je osumljenec uporabljal za tehtanje in mletje prepovedane droge, 96 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, mobilni telefon in več bankovcev.

Zasežene predmete so poslali v pregled in analizo, zoper 18-letnega osumljenca pa bodo na podlagi ugotovitev podali kazensko ovadbo oziroma uvedli postopke o prekršku zaradi kršitev zakonodaje, so sporočili iz PU Novo mesto.

To vse so našli v hišni preiskavi. FOTO: PP Črnomelj