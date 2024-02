Kdo prepozna poštnega roparja? (FOTO)

Ljubljanski policisti iščejo roparja, ki je bil na delu v začetku leta, ko so poročali o ropu pošte. »Po do zdaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v ustanovo, zagrozil uslužbenki in od nje zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil,« so sporočili.

Ker jim ga doslej s klasičnimi metodami še ni uspelo ujeti, ga pa je pri početju očitno ujela kamera, so se s prošnjo za koristne informacije obrnili na javnost.

Oropal je poslovalnico v Šmartnem. FOTO: Dejan Javornik

Pobegnil je V Celju, na Ulici V. prekomorske brigade, pa se je v torek zgodil poskus ropa pošte. Neznani storilec je vstopil okoli 16.30 ter uslužbenki zagrozil z nožem in zahteval denar. Ko je vstopila druga zaposlena, je pobegnil.

Govoril slovensko

»Policisti obravnavajo kaznivo dejanje ropa, ki je bilo storjeno 4. 1. 2024, nekaj po 17. uri na območju Šmartnega,« je včeraj sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Osumljenec je po njegovih besedah moški, star približno 40 let, visok približno 180 centimetrov in svetle polti ter srednje postave. V času storitve kaznivega dejanja je bil oblečen v temno bundo s kapuco, pod njo je nosil temen pulover, spodaj modre džins hlače, obut je bil v bele športne copate, na glavi je nosil črno kapo s ščitnikom, bil je brez rokavic. Govoril je slovensko. »Vse, ki imate o osebi ali kaznivem dejanju kakršne koli informacije, naprošamo, da to sporočite na številko 113, lahko tudi anonimno na št. 080 1200, ali najbližjo policijsko postajo,« je še dodal.