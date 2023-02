Kdo je videl prometno nesrečo?

Policisti iščejo očividce prometne nesreče, so sporočili s PU Ljubljana. »V sredo, nekaj po 15. uri, smo bili obveščeni o nesreči na cesti od Domžal proti Dragomlju, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik traktorja. Ugotovljeno je bilo, da je voznica nepravilno prehitevala in z vozilom trčila v traktor. Pri tem se je lažje poškodovala in so jo odpeljali v Zdravstveni dom Domžale,« so sporočili. Zoper njo so uvedli prekrškovni postopek.

»Ker okoliščine prometne nesreče še niso razjasnjene, naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali na Policijsko postajo Domžale na št. (01) 724 65 80,« so dodali.