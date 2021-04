Kamniški policisti prekinili mašo, verniki bežali skozi zakristijo

Kljub prepovedi verskih obredov zaradi slabih epidemioloških razmer v državi, naj bi se nekateri verniki na največji krščanski praznik vseeno zbrali v cerkvi v Mekinjah pri Kamniku. A je obred očitno nekdo prijavil policiji, poroča portal kamnik.info. Tako so kamniški policisti prekinil velikonočno praznično mašo in ugotovili, da je bilo v cerkvi 10 ljudi, ki pa so sicer upoštevali varnostna priporočila: nosili zaščitne maske in bili tudi na ustrezni varnostni razdalji.



Kot še poroča kamniški portal, se je maše udeležilo več ljudi, a se jim je uspelo izmuzniti skozi vrata zakristije.

