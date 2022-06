Čez slab mesec bo minilo že sedem let od tragične nesreče na Dolenjskem, v kateri sta umrla 46-letna Andreja Križaj iz Preddvora in 57-letni olimpijec Bojan Udovič s Prebačevega, ki sta se s kolesom s prijatelji peljala od Ljubljane proti Novemu mestu. Namenjeni so bili v Belo krajino, a se je Bojanova in Andrejina življenjska pot končala na lokalni cesti med Trebnjem in Velikim Gabrom. Nobenega dvoma ni, da je nesrečo povzročil Janez Trunkelj iz Zagorice pri Dobrniču, ki je trčil vanju. Takrat ko je močno pijan sedel za volan, je imel 24 let. In čeprav je od nesreče minilo dolgih sedem let,...