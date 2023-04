Avgusta 2002 je odjeknila šokantna novica, da so v počitniškem apartmaju v naselju Valsavie pri Rovinju odkrili trupla članov grosupeljske družine Rakić. 39-letni Georg, njegova 43-letna žena Vesna in njun 12-letni sin Bojan so bili umorjeni s streli iz pištole. S policijske uprave istrske županije so sporočili, da je v Rovinj kmalu dopotoval Ivan Perić, Vesnin sin iz prvega zakona. Dodali so, da je pripravljen sodelovati s policisti. Njegove informacije so za preiskovalce izjemno koristne, saj je umorjene najbolje poznal, je povedala policijska predstavnica ter pripomnila, da ga na informativ...