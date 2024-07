Italijanski policisti po Sloveniji lovili Romune, beg se je končal s trkom v hišo

V torek zjutraj, ob 5.06, je bila slovenska policija obveščena, da italijanski varnostni organi na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju na območju Policijske uprave Nova Gorica sledijo vozniku osebnega avtomobila znamke ford romunskih registrskih številk.

Italijanski varnostni organi so na italijanski strani državne meje neuspešno ustavljali voznika avtomobila, ki je pospešeno vožnjo nadaljeval v Slovenijo.

Zasledovani oziroma pobegli voznik avtomobila je zapeljal v Slovenijo preko nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda v Vrtojbi, italijanski varnostni organ pa so mu sledili na slovensko stran. Med vožnjo na slovenski strani so osebe iz pobeglega tujega vozila odvrgle različne predmete.

V nadaljevanju vožnje po več naseljih na območju PP Nova Gorica je voznik na koncu trčil v zid stanovanjske hiše v središču naselja Renče. Po trčenju so tri neznane osebe zbežale iz vozila v smeri Volčje Drage, 24-letnega državljana Romunije pa so prijeli na kraju. V vozilu so bili najdeni številni predmeti, za katere obstaja sum, da izvirajo iz premoženjskih kaznivih dejanj, zato so bili v skladu z usmeritvami Državnega tožilstva v Novi Gorici zaseženi.