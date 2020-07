Iskali pogrešano deklico, ki pa ne obstaja

Pomagali tudi Italijani

Policisti so naknadno ugotovili, da je bila informacija o pobegli šestletnici lažna, saj v skupini migrantov ni bilo nobenega otroka.

Številne policijske patrulje in vodniki službenih psov so včeraj prečesavali območje med Črnim Kalom, Kastelcem in Socerbom. Celo dron in policijski helikopter so dvignili v zrak, da bi našli šestletno deklico iz Pakistana, za katero je njen starejši brat povedal, da se je izgubila nekje v gozdu. Iskanju so se pridružili tudi italijanski policisti. A se je izkazalo, da si je pakistanski državljan, ki so ga v jutranjih urah prijeli v skupini prebežnikov, zgodbo o pogrešani sestri gladko malo – izmislil.Kot so pojasnili na koprski policijski upravi, je občan tamkajšnji operativno-komunikacijski center včeraj ob 6.20 obvestil, da je med Podgorjem in Petrinjami opazil skupino ljudi, ki bi bili lahko ilegalni prebežniki. Tja so napotili več policijskih patrulj in vodnika službenega psa, ta je skupino ljudi opazil nad predorom Kastelec. V bližini kraja, ki ga je omenil občan, pa sta patrulji prijeli skupno šest ilegalnih prebežnikov, in sicer štiri državljane Pakistana in dva državljana Indije.Eden od Pakistancev je policistom po prijetju povedal, da je izgubil sestro, ki naj bi bila po njegovih podatkih stara šest let. Policija je takoj začela iskalno akcijo in vključila več rednih policijskih patrulj, pridružili so se jim člani posebne policijske enote, vodniki s psi, upravljavec drona ter policijski helikopter.Pregledovali so območje med Črnim Kalom, Kastelcem in Socerbom, za pomoč pa so zaprosili tudi italijansko gorsko reševalno službo in policijo, ki je pregledovala območje pod Socerbom na italijanski strani meje.V nadaljnjem postopku s prijetimi ilegalnimi prebežniki so policisti ob pomoči prevajalca ugotovili, da je bila informacija o pobeglem otroku lažna, saj v skupini ni bilo nobenega otroka. »Prijete osebe so v razgovorih povedale, da so v skupini 12 oseb hodili iz Bosne in Hercegovine. Šest moških so na poti prek Hrvaške že prijeli hrvaški varnostni organi, preostalih šest pa včeraj slovenski policisti,« pojasnjujes koprske policijske uprave. Iskalna akcija za domnevno pogrešanim otrokom je bila v tako široki sestavi prekinjena ob 13.30.