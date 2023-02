Hude poškodbe: na prehodu za pešce zbil mladoletnico, ki je pravilno prečkala cesto

V petek ob 13.42 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v križišču Ljubljanske ulice in Metelkove ulice v Mariboru. Na kraju so ugotovili, da je prometno nesrečo zakrivil 77-letni voznik osebnega vozila iz okolice Celja, ki je zaradi neupoštevanja prednosti na prehodu trčil v mladoletno peško iz Maribora, ki je pravilno prečkala cestišče. Peška je utrpela hudo poškodbo. Zoper povzročitelja bodo spisali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.