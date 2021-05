Grozljivo: moškega pod seboj pokopalo drevo

V četrtek okoli 15.30 so metliške policiste obvestili o nesreči pri delu v gozdu na območju Drašičev.



Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 75-letni moški v gozdu podiral drevo. Med žaganjem panja se je drevo prelomilo in padlo nanj.



Hudo poškodovanega so ga reševalci oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljal v UKC Ljubljana.



Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

