Grozljiva nesreča v podjetju, delavec čistil transportni trak, ko se je ta odtrgal

Črnomaljski policisti so bili okoli 13.30 obveščeni o nesreči pri delu v podjetju v Črnomlju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila med vzdrževalnimi deli. 43-letni delavec je čistil transportni trak, ta pa se je odtrgal in padel nanj.

Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine še preiskujejo, o nesreči je bil obveščen tudi pristojni inšpektor za delo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, sporočajo s PU Novo mesto.