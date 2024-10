Grozljiva nesreča, v 25-letnico trčil viličar

Včeraj nekaj pred 14. uro se je v nesreči pri delu v Novem mestu hudo poškodovala 25-letna ženska. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in ugotovili, da je vanjo trčil viličar, ki ga je vlekla po klancu navzdol. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, sporočajo s PU Novo mesto.

Še dvoje nesreč pri delu na območju PU Novo mesto

Črnomaljski policisti so bili okoli 12.30 obveščeni o nesreči pri delu v Selah pri Dragatušu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 54-letni moški postavljal gradbeni oder. Z višine okoli 2,5 metrov je skočil na tla in si hudo poškodoval nogi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

O nesreči pri delu v kraju Polje pri Tržišču so bili nekaj pred 13. uro obveščeni tudi sevniški policisti. Ugotovili so, da je 69-letni moški na zidarskem odru popravljal ostrešje stanovanjske hiše. Oder se je zrušil, moški pa je padel z višine okoli šestih metrov in se huje poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor.