Groza, kaj sta neznanca v nedeljo popoldne storila moškemu sredi Ljubljane

V središču Ljubljane sta v nedeljo popoldne do moškega pristopila neznanca in od njega zahtevala denar. Ko jima je izročil nekaj drobiža, sta ga potisnila na tla in mu ukradla denarnico. Storilca sta stara okoli 20 let in visoka med 180 in 190 centimetri, so sporočili s PU Ljubljana.

Opis osumljencev

Prvi storilec je bil oblečen v črne hlače in jakno s kapuco rdeče-belo-črne barve ter obut v črne čevlje. Drugi storilec je bil prav tako oblečen v črne hlače in črne čevlje, nosil pa je črno jakno s kapuco.

Policija še zbira obvestila

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev obeh osumljenih in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.