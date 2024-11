Požar uničil opremo in rekvizite Nogometne šole Mura (FOTO)

Čeprav zaposleni na Upravi za zaščito in reševanje stavkajo in je težko priti do informacij o izrednih dogodkih v okviru SPIN, nam je uspelo priti do podatkov, da je danes ob 7.42 »v Mestnem stadionu Fazanerija v Murski Soboti zagorelo na elektro omarici«.

Požar, ki se je razširil po klubskih prostorih, v katerih so bili športni rekviziti, so pogasili gasilci PGD Murska Sobota.

Policisti o vzroku za požar in materialni škodi (še) niso poročali, so pa iz kluba NŠ Mura sporočili, da je stanje še hujše, kot je videti.

Na družbenem omrežju so med drugim zapisali: »Zaradi višje sile – požara – bosta danes Bar Mura in Čarno-bejla bauta zaprta. Trenutno zaradi težav ne dela niti spletna trgovina. O ponovnem odprtju vas bomo obvestili.«

Gorelo je v Fazaneriji, požar je uničil opremo in rekvizite NŠ Mura. FOTO: Oste Bakal