Goljufi na bankomatih dvigovali denar

Ena od slovenskih bank je prejšnji teden mariborske kriminaliste obvestila o povečanem številu zlorab na škodo več fizičnih oseb na območju celotne Slovenije. Takoj so šli v akcijo in 10. avgusta med izvrševanjem kaznivih dejanj odvzeli prostost štirim tujim državljanom, ki so osumljeni, da so na nezakonit način pridobili bančne in druge zasebne podatke več fizičnih oseb, z njimi pa na prodajnih mestih po celotni Sloveniji izvajali nakupe blaga in dvigovali gotovino na bankomatih.

Lažni SMS

Izkazalo se je, da so bili oškodovanci pred tem žrtve t. i. phishing napada, in sicer so prejeli lažni SMS, ki je vseboval povezavo z navedbo, da jo mora oseba potrditi. »Po kliku oškodovanca na povezavo v prejetem SMS-sporočilu je bil takoj preusmerjen na lažno stran, v katero je vpisal zasebne podatke o transakcijskih računih, ki so potrebni za nakupe blaga in dvig gotovine na bankomatih; poleg osebnih podatkov tudi številko bančne kartice in PIN-kodo. Na ta način so storilci razpolagali s sredstvi na računu oškodovanca,« so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Ne odpirajte priponk Čeprav se tovrstna opozorila morda slišijo izpeta, pa glede na dejstvo, da je še vedno precej žrtev teh kaznivih dejanj, ni odveč opozorilo, da ste seveda v primeru kakršnih koli tovrstnih sporočil, pa naj gre za SMS ali e-mail, ki vsebujejo prošnjo ali zahtevo po določenih podatkih, izjemno previdni, saj banke, pošte in druge ustanove ne zahtevajo podatkov na ta način. Teh priponk zato ne odpirajte, ne sledite sumljivim povezavam v elektronski pošti oziroma pripetih dokumentih, ne odpirajte morebitnih povezav na oblačne shrambe, pripetih v elektronski pošti, v nobenem primeru pa ne vnašajte nobenih svojih podatkov.

Osumljenci so tako pridobili najmanj 18.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Mariborski kriminalisti so jim zasegli večjo vsoto denarja, za katerega je zelo verjetno, da izvira iz storjenih kaznivih dejanj. »Kriminalisti so vse štiri po zbranih obvestilih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru, ta je zoper osumljene odredila pripor,« so še dodali. Osumljeni so 13 kaznivih dejanj uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, za katerega je predpisana kazen zapora do petih let, če pa je z dejanjem pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

»Ob tem policisti ponovno opozarjamo vse uporabnike mobilnih telefonov in računalnikov, da lahko phishing napadi povzročijo zelo veliko finančno oškodovanje, saj se žrtev po vpisu podatkov velikokrat sploh ne zave, da so storilci pridobili vse njene podatke, ki jih potrebujejo za oškodovanje in tako žrtvi odvzamejo popolnoma vsa denarna sredstva na računih,« so dodali.

Največ kriptogoljufij

Policija v zadnjem obdobju sicer ponovno zaznava velik porast prijav oškodovanj s spletnimi goljufijami. V letu 2023 je prejela že več kot 800 prijav goljufij, pri čemer je nastalo za več kot 14 milijonov evrov škode. Po številu in nastali materialni škodi izstopajo goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri investiciji v kriptovalute, saj je bilo v 190 primerih za 5,1 milijona evrov škode, ter zlorabe plačilnih kartic komitentov slovenskih bank, kjer je bilo v 1000 primerih za 1,2 milijona evrov škode.

Ne klikajte na povezave. FOTO: Dejan Javornik

Kriptogoljufije sicer potekajo tako, da goljufi kličejo na naključne telefonske številke in se lažno predstavljajo kot uslužbenci znanih menjalnic kriptovalut. Oškodovancem običajno v polomljeni slovenščini z vzhodnjaškim naglasom zagotavljajo, da jih na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov. Pogoj za izplačilo teh sredstev je namestitev programa za oddaljen dostop (Anydesk) na računalnik in/ali mobilni aparat. V nadaljevanju storilci upravljajo računalnik, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu.

»Dodatno opozarjamo, da sredstva v večini primerov prenakažejo na drugi slovenski račun prejemnika, ki je običajno prav tako zaveden in prepričan o zaslužku s kriptovalutami. Zato obstaja možnost, da bo na vašem računu dejansko priliv sredstev in s tem navidezen dobiček! Vendar na koncu vsi v shemi ostanejo brez denarja, saj goljufi sredstva z bančnih računov nakažejo v kriptodenarnice, ki jih imajo pod nadzorom, zato do njih ni več mogoče dostopati,« so glede tega opozorili na PU Maribor.