Gasilci ponoči iz vozila reševali ukleščeno osebo

V naselju Prožinska vas, občina Štore, je sinoči ob 23.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se pri tem prevrnilo, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo.

Odklopili so tudi akumulator na vozilu in z vpojnimi sredstvi posuli po razlitih motornih tekočinah.

Poškodovano osebo so reševalci NMP Celje na kraju oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.