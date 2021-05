Galuničeva zalezovalka Živa spet na sodišču

Eden najbolj prepoznavnih obrazov nacionalne televizije, voditelj Mario Galunič, za zdaj še ne more v celoti zapreti tistega poglavja v svojem življenju, v katerem bi lahko opisoval svoje bolečine zaradi vztrajne domnevne zalezovalke Žive Bobovnik. Skoraj leto dni in pol po tem, ko ji je ljubljanska okrožna sodnica Barbara Klajnšek izrekla varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti v trajanju najdlje dveh let, ker da je kaznivo dejanje zalezovanja storila neprištevna zaradi duševne motnje, na istem sodišču poteka vnovična obravnava. Višje sodišče je namreč po pritožbi Bo...