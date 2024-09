Eksplozija na vlaku v Gotenici, panika in veliko poškodovanih (FOTO)

V Vadbenem centru Vinka Breznika v Gotenici ta teden poteka mednarodno usposabljanje za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, ki ga z Evropskim združenjem železniških policij Railpol organizira slovenska policija. Usposabljanja se udeležujejo policisti in drugi policijski strokovnjaki iz 16 evropskih držav.

Eksplozija na vlaku v Gotenici

Policisti posebnih policijskih enot iz Španije, Srbije, Slovaške, Češke, Avstrije in Slovenije so danes, v prvi od petih vaj, ki se bodo zvrstile še v prihodnjih dneh, reševali eksplozijo na vlaku. Po scenariju je na železniško postajo v Gotenici pripeljal vlak. V istem trenutku je prišlo do prve eksplozije, takoj zatem še do druge, ki je povzročila požar. Ko policisti prejmejo obvestilo o eksploziji, se na kraj dogodka pripelje več deset policistov posebne policijske enote.

Nihče si ne želi takšnih situacij, a dejstvo je, da se z njimi lahko srečamo kadarkoli.

V Gotenici poteka mednarodno usposabljanje za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu. FOTO: Policija

Po prvih podatkih se na vlaku nahaja približno 30 oseb, med njimi je več poškodovanih. Prva izmed nalog policistov je varovanje in reševanje življenj. Zato so policisti najprej zavarovali širšo okolico vlaka in poskrbeli za varnost, evakuirali potnike na varno mesto in nudili prvo pomoč poškodovanim, izvedli sekundarno triažo itd.

Med potniki se je skrival oboroženi storilec

Policisti so postopke ves čas izvajali preudarno in izjemno previdno, zato jih ni presenetilo, ko je eden izmed potnikov med evakuacijo izvlekel pištolo in začel groziti. Policisti so ga hitro onesposobili, mu odvzeli orožje in ga odpeljali v pripor.

Tuji policisti ocenjujejo, da so takšna skupna usposabljanja izjemno dobrodošla: »Vaja, kot je bila današnja, je zelo pomembna za naše delo, saj se s takšno situacijo lahko srečamo kadarkoli, denimo na vlaku ali v njegovi okolici. S prvim scenarijem, ki smo ga vadili danes, to je eksplozija na vlaku, se seveda ne srečujemo vsakodnevno in se pravzaprav doslej še nismo. Vendar pa nam takšna vaja lahko pomaga, da izboljšamo svoje delo, če se kaj takega morda res zgodi. Neprecenljivo je, da lahko vadimo skupaj kot mednarodni tim na mednarodni ravni,« je dejal policist češke posebne policijske enote Evžen Pešek.