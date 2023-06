Drama na Grintovcu, tuji planinki z vitlom reševali iz stene

V nedeljo ob 15.18 sta na zasneženem delu markirane planinske poti na Grintovec zdrsnili dve tuji planinki in se poškodovali, navaja uprava za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci GRS Jezersko in dežurna ekipa GRS s helikopterjem SV so poškodovani planinki z vitlom potegnili iz stene v helikopter in ju prepeljali v UKC Ljubljana.