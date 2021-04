Divja zabava se je končala z udarci za policista

V četrtek nekaj pred 22. uro so policisti posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave glasne glasbe. Na kraju so ugotovili dve kršitvi javnega reda in miru s predvajanjem glasne glasbe iz zvočnikov.



Med postopkom je eden od udeležencev skupine, ki je praznovala rojstni dan, z roko čez ograjo policista, ki je opravljal razgovore o kršitvi, udaril v glavo in se nato v zavetju ograje in drugih oseb skril.



Policisti bodo za osumljenca napisali kazensko ovadbo zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti po 1. odstavku 300. člena kazenskega zakonika. Omenjeni člen pravi, da kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni red, ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let.

