To je Dejan, ki je kradel salame za odmerek heroina (FOTO)

»Žal mi je, da sem kradel. Bil sem odvisnik od heroina,« je na novomeškem sodišču zamomljal 29-letni Dejan Brajdič iz Žabjaka. Da je droge v tem največjem romskem naselju na Dolenjskem, kolikor hočeš, je javna skrivnost. Nekateri tamkajšnji prebivalci jo preprodajajo in mastno služijo, v naselju je tudi nekaj odvisnikov. Eden od njih je Brajdič, ki je, da bi dobil odmerek heroina, po novomeških trgovinah za svoje dobavitelje mamil kradel praktično vsak dan. Dokler ni bilo enkrat dovolj in ga je preiskovalni sodnik vtaknil v pripor. Kradel je namreč v času pogojne kazni, je pa v toliko kazenskih postopkih, da verjetno niti sam ne ve, koliko sojenj ga še čaka.

V začetku aprila je nekaj po drugi uri vstopil v eno od Mercatorjevih prodajaln v Novem mestu in pod široko bundo skril štiri tekoče pralne praške Persil gel, skupaj vredne dobrih 75 evrov. Potem je nameraval kar odkorakati mimo blagajne brez plačila, na zahtevo prodajalke, naj pokaže, kaj skriva pod bundo, se ni oziral. Ko je prodajalka želela zapreti vrata trgovine, da ne bi pobegnil, jo je močno odrinil, da je odletela v krilo vrat in se opotekla, on pa jo je s praški pod bundo ucvrl iz trgovine.

Zdaj je bil obsojen na leto in devet mesecev zapora, čaka pa ga še kup novih postopkov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

21 mesecev zapora mu je ponudil tožilec.

Nasilen tudi kasneje

Nasilen je bil tudi dva dni pozneje v Lidlu, ki ga je obiskal nekaj pred osmo zvečer. Dva piščanca in štiri dimljene slanine je zložil v nahrbtnik. Njegovo početje je opazil kupec, ki je na to opozoril prodajalko. Ta je na blagajni od Brajdiča zahtevala, naj pokaže, kaj skriva, a jo je odrinil in zbežal. Zaustavil ga je varnostnik in mu izpraznil nahrbtnik. Zastonj salam si je v isti trgovini zaželel tudi teden dni prej, s prodajnih polic je vzel 13 pakiranj različnih suhomesnih izdelkov, vrednih več kot 120 evrov, jih skril pod jakno in trgovino brez plačila mimo blagajne zapustil.

Zagovornik Andrej Žabjek je povedal, da se je Brajdič v priporu rešil odvisnosti od drog.

Ker se je njegovih grehov le nabralo preveč, je pristal v priporu. Tokrat se je na novomeškem sodišču zagovarjal zaradi dveh roparskih tatvin in tatvine, državni tožilec Igor Vertuš pa mu je za vse skupaj ponudil leto in devet mesecev zapora.

»Brajdič je bil že večkrat obsojen, ta dejanja pa je storil v času preizkusne dobe. Odprte ima še številne druge postopke, zato je zapor edina ustrezna kazenska sankcija. Oteževalni okoliščini sta tudi dejstvi, da je odvisnik, ki je kazniva dejanja izvrševal zato, da je dobil drogo, hkrati pa je specialni povratnik. V dobro mu gre šteti le priznanje krivde in nizke vrednosti nakradenega,« je izpostavil tožilec, Brajdičev zagovornik Andrej Žabjek pa je opozoril, da je dejanja storil v času, ko je bil odvisnik, a je zdaj, ko je zaprt, prenehal uživati mamila. »Očitno je pripor pozitivno vplival nanj, da ne bo več ponavljal kaznivih dejanj,« je pristavil.

A ta kazen ni edina, ki jo bo moral odslužiti. Pred kratkim je bil v Ljubljani dvakrat obsojen zaradi tatvin, obakrat na štiri mesece zapora, čaka pa ga še nekaj postopkov. Samo en obtožni predlog se nanaša na kar 20 tatvin, na njegovo predrznost pa kaže tudi dejstvo, da po trgovinah krade kljub zavedanju, da so povsod nameščene nadzorne kamere.