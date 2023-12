December kot najbolj črn mesec: samo v zadnjih prazničnih dneh tri smrtne nesreče

V decembru je doslej na slovenskih cestah življenje izgubilo že šest ljudi, lani v istem obdobju pa štirje. Samo v zadnjih prazničnih dneh med 22. in 26. decembrom so policisti obravnavali kar tri prometne nesreče s smrtnim izidom. Da bi bili preostali praznični dnevi veseli, ne žalostni, so s policije pozvali k varni udeležbi v prometu.

V podaljšanem koncu tedna so policisti obravnavali tudi osem prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženci huje poškodovani.

Ugotovitve policistov kažejo, da je bila večina prometnih nesreč povezana z neprilagojeno hitrostjo, odvzemom prednosti in nepravilnim prehitevanjem, nekatere s slabšim psihofizičnim stanjem in utrujenostjo voznikov, hujše posledice pa bi v nekaterih primerih lahko preprečila uporaba varnostnih pasov.

Hitrost vožnje prilagodite razmeram na cesti

Policisti zato voznike pozivajo, da hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, saj je cestišče na izpostavljenih delih lahko spolzko. Znova opozarjajo tudi na obvezno uporabo varnostnih pasov, ki lahko v ključnem trenutku rešijo življenje.

Policisti bodo v prihajajočih dneh veliko pozornosti namenili urejanje prometa tam, kjer lahko pride do večjih prometnih zamaškov. Pomemben del aktivnosti pa bo namenjen tudi nadzoru voznikov, in sicer bodo predvsem preverjali, ali vozniki spoštujejo omejitve hitrosti in v kakšnem psihofizičnem stanju sedajo za volan.

Predvsem v temnejšem delu dneva naj bodo vozniki pozorni na pešce in druge šibkejše udeležence v prometu. Kljub zimskemu času je namreč v prometu veliko voznikov e-skirojev in kolesarjev. Slednje pozivajo, da poskrbijo za lastno varnost, voznike motornih vozil pa opozarjajo, da morajo računati na njihovo pristnost v prometu in temu ustrezno prilagoditi način vožnje.

Alkohol ne sodi za volan

V zadnjem tednu letošnjega leta se bo v mestnih središčih odvijalo več prireditev, na katerih bodo obiskovalci uživali tudi alkohol, zato znova pozivajo k njegovemu odgovornemu uživanju, še posebej pa opozarjajo, da alkohol ne sodi za volan. Če ste uživali alkohol, si zagotovite varen prevoz domov in tako poskrbite za svojo varnost in varnost drugih, dodajajo na policiji.

Agencija za varnost prometa s spletno anketo o voznikovih navadah Agencija za varnost prometa v začetku prihodnjega leta uvaja novo nacionalno preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo nadomestila dosedanjo pod imenom Varno brez telefona. V ta namen so pripravili spletno anketo z vprašanji na temo voznikovih navad in reakcij na dogodke med vožnjo ter motenj, ki vplivajo na sposobnost osredotočenosti.

Kot so ob tem še sporočili s policije, je letos na slovenskih cestah skupaj umrlo 84 ljudi, toliko jih je v tem obdobju umrlo tudi lani.