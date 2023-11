Damir vsaj 39-krat zabodel Marsela: ta umrl na kraju, tožilec predlaga tole

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti bodo v prihodnjem tednu nadaljevali sojenje 49-letnemu Damirju Softiću, ki je obtožen umora 26-letnega Marsela Habjaniča v neposredni bližini soboške avtobusne postaje in je od februarja v priporu.

Marsel Habjanič. FOTO: Jure Zaunikar/vestnik

Zabodeni Marsel zaradi poškodb na kraju umrl

Do umora je prišlo 5. februarja v Slomškovi ulici v Murski Soboti. Softić je obtožen, da je med prepirom zabodel 26-letnika, nato pa s kraja pobegnil. Zabodeni je zaradi poškodb kmalu zatem na kraju umrl, Softića pa so policisti istega dne izsledili in prijeli.

Tožilec predlaga obvezno psihiatrično zdravljenje

Predobravnavni narok v zadevi je bil razpisan v začetku avgusta, a so ga z namenom pridobitve dodatnega izvedeniškega mnenja v zvezi s prištevnostjo obtoženega preložili. V mnenju je izvedenec ocenil, da je bil Softić med dejanjem neprišteven, zato je tožilec spremenil obtožnico.

V novi obtožnici tako tožilec predlaga, da Softiću izrečejo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Če bo sodišče predlogu tožilca sledilo, bodo Softića poslali na obvezno psihiatrično zdravljenje.