KOMEN – Včeraj ob 23.39 je na Gorjanskem (občina Komen) osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Komen so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi. Nudili so pomoč NMP Sežana in Nova Gorica pri reanimaciji in oskrbi poškodovancev ter CPK pri sanaciji cestišča.Tri osebe so reševalci prepeljali v SB Šempeter, reanimacija dveh oseb na kraju nesreče ni bila uspešna.