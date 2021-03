Čelno trčenje na avtocesti

V nedeljo ob 18.10 je na avtocesti Brod–Šmartno osebno vozilo peljalo v napačno smer in čelno trčilo v drugo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci so pregledali poškodovanega voznika, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: