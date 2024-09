Bežal pred policijo, prevažal devet državljanov Sirije

Policisti PP Črnomelj so 10. 9. nekaj pred 5. uro na območju Vinice ustavljali osebni avtomobil Audi A6 bosanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo v naselje, kjer je izgubil oblast nad vozilom, trčil v gostinski lokal in poskušal peš pobegniti.

27-letnega tihotapca so policisti izsledili in prijeli, mu odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. Ugotovljeno je bilo, da je v vozilu prevažal devet državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo.

Nedovoljeno prečkali mejo

Policisti so na območju PP Brežice izsledili in prijeli tudi 25 državljanov Afganistana, 12 državljanov Pakistana, devet državljanov Sirije, devet državljanov Turčije, sedem državljanov Indije, štiri državljane Bangladeša, tri državljane Burundija, dva državljana Maroka, državljana Konga, državljana Gvineje in državljana Nigerije.

Na območju PP Črnomelj so prijeli štiri državljane Afganistana in državljana Kolumbije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.