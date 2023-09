Andrej z nožem nad brata, prej poslal SMS-sporočila, da ga bo zaklal

»A morate težit?!« je predstavnikoma sedme sile včeraj ob prihodu na krško okrožno sodišče zabrusil 45-letni Andrej Hode z Rateža pri Novem mestu.

V priporu je že vse od prvega januarja letos, saj naj bi po prepričanju tožilstva takrat okoli druge ure zjutraj, torej še na vrhuncu praznovanja najdaljše noči v letu, na hodniku pritlične družinske etažne stanovanjske hiše z večjim kuhinjskim nožem (rezilo je bilo dolgo 25 centimetrov) večkrat zamahnil proti svojemu bratu Ernestu in ga zabodel v predel med ključnico in vratom ter ga porezal po levi in desni roki ter desnem stopalu in gležnju. Povzročil mu je tako hude rane, da bi, če ne bi pravočasno dobil zdravniške pomoči, na kraju samem umrl.

Tožilstvo mu očita, da je zagrešil poskus uboja. Že 31. decembra lani naj bi bratu poslal SMS-sporočila, v katerih naj bi mu grozil, da ga bo zaklal. Med verbalnim prepirom z njim, ki je prerasel v medsebojno prerivanje, pa ga je nato, z namenom, da ga ubije, zabodel z nožem.

»Osumljenca so izsledili v bližini hiše, zaradi aktivnega upiranja zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje,« so pojasnili na PU Novo mesto. Vse skupaj pa se najverjetneje sploh ne bi zgodilo, če ne bi bil posredi tudi alkohol. Hode je v preiskavi povedal, da se spomni le izzivanja in groženj alkoholiziranega brata, zaradi česar je 31. decembra celo odšel za dve uri od doma na sprehod v gozd. Ker je imel pri sebi telefon, sta si z bratom tudi pošiljala sporočila, verjetno, kot je povedal v preiskavi, ne s prijetno vsebino. Ko pa se je po polnoči vrnil domov, je mislil, da se je zadeva že umirila. In ker ni imel ključa vhodnih vrat, mu je ta nekdo moral odpreti, saj je staršem želel voščiti novo leto.

Že na vhodu je slišal kričanje brata, nato, ko pa je ta odprl vrata, pa ga je, kot se je spominjal, brat z nečim (domneval je, da s kladivom ali sekirco) udaril po glavi. Oblila ga je kri, umikal se je, a naj bi mu brat sledil in udarjal po njem. Nato pa se je poskušal umakniti v kletne prostore, kjer stanuje, brata je odrival in ga poskušal umiriti. Med prerivanjem naj bi izgubil zavest, tega, da naj bi ga zabodel ali porezal, pa se ne spominja. Spominja se le tega, da je bil krvav, da je bila njegova kri na bratu, kako je prišel na vrt in se ulegel na tla in kako je nato prišla policija. V preiskavi je tudi natančno povedal, koliko je na zadnji lanski dan spil alkohola. Tega naj ne bi bilo prav malo. Tožilstvo poudarja, da je njegov zagovor v delu, ko opisuje, kako naj bi ga brat fizično napadel in ga celo z nečim udaril po glavi, pa da je bila kri na bratu njegova in da slednjega nikakor ni imel namena poškodovati, z zbranimi dokazi ovržen.

Morda se tega zdaj vse bolj zaveda tudi obtoženi, saj, kot je sodnici Cvetki Ogorevc Sotelšek pojasnil tožilec Bogdan Matjašič, so tik pred narokom na tožilstvu med njim in obtoženim, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Medle, potekala pogajanja o priznanju krivde. »Pri obeh straneh je interes in obstaja realna možnost, da bo do sklenitve sporazuma prišlo,« je pojasnil tožilec. Sodnica se je zato odločila, da narok preloži na 25. september.