Aleksandar in Irena nista pokazala niti malo interesa, da bi priznala očitana kazniva dejanja

Ker obtožena več kaznivih dejanj Aleksandar Miljuš, ki so ga pravosodni policisti pripeljali s prestajanja zaporne kazni na Dobu, ter njegova domnevna zunajzakonska partnerica Irena Ajdnik na predobravnavnem naroku nista priznala očitanih kaznivih dejanj, sodnici okrožnega sodišča v Mariboru Mateji Kamenšek Gornik ni preostalo drugega, kot da sprejme dokazne predloge strank in odloči, da se bo julija začela javna glavna obravnava.

Sodnica Mateja Kamenšek Gornik je suvereno vodila predkazenski postopek. FOTO: Mediaspeed.net

Višja državna tožilka Saška Žontar obdolženima v obtožnici očita kaznivo dejanje ugrabitve ter tatvine v sostorilstvu. Miljušu, ki na predobravnavnem naroku ni bil nič kaj prijazen do našega fotografa, čeprav je ta samo opravljal svoje delo z zakonskim dovoljenjem predsednice sodišča, pa očita še dve kaznivi dejanji ropa.

5 let in tri mesece zapora že prestaja Miljuš.

Ker obdolženca nista pokazala interesa za priznanje krivde, tožilka ni podala predloga za izrek kazenske sankcije za primer priznanja krivde. Zato bo več znanega na glavni obravnavi, za katero je sodnica sprejela več dokaznih predlogov. Še posebno veliko jih je podal zagovornik prvoobtoženega Miljuša, mariborski odvetnik Rok Berden (mimogrede, Ireno Ajdnik po uradni dolžnosti zastopa mariborski odvetnik Zoran Toplak), ki je poleg prič predlagal zaslišanje različnih izvedencev, predvsem nevropsihiatra in kliničnega psihologa.

Pravosodna policista sta ga pripeljala z Doba, kjer prestaja zaporno kazen za posilstvo. FOTO: Mediaspeed.net

Kazniva dejanja, ki jih očitajo 30-letnemu hrvaškemu državljanu Miljušu (ki je imel stalno bivališče v Bosni in Hercegovini, pred slabimi petimi leti pa si ga je uredil na Štajerskem), večinoma segajo v leto 2019. Za nekatere, zlasti za ženske in dekleta na Dravskem polju, je postal pravi strah in trepet. Kar več mladih in malo manj mladih Slovenk je postalo žrtev njegove izprijenosti, mnoge je ugrabil, mnogim grozil s pištolo, jih oropal ter prisilil v oralno zadovoljitev svojih spolnih potreb.

Po nekaterih podatkih naj bi takrat 26-letnik storil najmanj 15 kaznivih dejanj, predvsem je šlo za ugrabitve, rope, tatvine in tudi posilstva, zaradi česar je bil leta 2020 že obsojen na pet let in tri mesece zapora. Glede na vse očitke in prihodnja sojenja ga najbrž tudi po prestani trenutni kazni čaka rezervacija na Dobu ali v katerem drugem zavodu za prestajanje zaporne kazni v naši državi. Zato bo prav gotovo še zanimivo slišati, kaj vse mu bo na glavni obravnavi očitalo tožilstvo.