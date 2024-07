Afera Fotopub stoji na sodišču in tožilstvu, Smodej na sofijskem pornofestu (FOTO)

Pred dvema letoma je v avgustovski pripeki javnost dodatno razgrela afera Fotopub, v središču katere se je znašel novomeški kulturnik Dušan Josip Smodej: javnost so prek družbenih omrežij dosegli izpovedi in opisi dogodkov na umetniških zabavah, za katere se je – ko smo izpovedi in dogajanje prvi razkrili v Slovenskih novicah – začela zanimati tudi policija. Ta je prejela in preiskala več prijav, po katerih so oktobra 2022 vložili kazensko ovadbo za sume štirih kaznivih dejanj.

V fazi preiskave

»Dve kaznivi dejanji sta zoper spolno nedotakljivost, eno za kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu in eno za povzročitve hudih telesnih poškodb,« je ob vložitvi ovadbe podrobnosti razkril vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Martin Rupnik. Za sume teh dejanj so januarja 2023 na ljubljanskem okrožnem sodišču vložili zahtevo za sodno preiskavo, lani so zaslišali priče, nato se je zadeva ustavila: »Zadeva je v fazi preiskave in še ni zaključena,« so nam stanje pojasnili iz urada predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani.

Najbolj sveža Smodejeva fotografija je bila objavljena pred slabim mesecem. FOTO: FarmanFarmaian/Instagram

Tudi ovadba zoper Josipa Smodeja (kot uradno vodijo njegovo ime v sodnih aktih) zaradi suma dveh kaznivih dejanj goljufije, ki so jo decembra 2023 prejeli na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, še visi v zraku: »V zadevi, o kateri poizvedujete, državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta,« so na vprašanja Novic odgovorili iz urada vodje okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Dokler postopki potekajo, jih ne bom komentiral.

Tako še sploh ni znano, ali bo zoper osrednjo osebnost zavoda Fotopub sploh steklo kakšno sojenje! Smodeja smo povprašali, kako zadovoljen je s hitrostjo sodnih mlinov, a je za Novice zgolj ponovil: »Dokler postopki potekajo, jih ne bom komentiral, kot sem povedal že na začetku.«

Na seznamu finalistov

Smodejevo ime je nazadnje završalo v slovenski kulturniški javnosti na pomlad: v Italiji so ga namreč uvrstili na seznam finalistov, ki so se potegovali za nagrado mladim umetnostnim kritikom. V tržaškem kulturnem centru Trieste Contemporanea so prejeli peticijo 388 slovenskih podpisnikov, ki so zahtevali umik Smodeja s seznama finalistov. Ob umiku Smodeja s spiska morebitnih nagrajencev so takrat odpovedali še njegovo udeležbo v vlogi govorca na 11. Beneškem forumu. A Smodejevo ime se je vendarle znašlo med kuratorji spremljevalnih prireditev; tako je nadaljeval svojo mednarodno kariero, na katero stavi od izbruha afere Fotopub.

Za bolgarski festival Sporno so ga predstavili s starimi fotografijami izpred Fotopuba. FOTO: Instagram

Oktobra lani je bil kurator razstave v Parizu; februarja letos sokurator razstave v Bologni, pred tremi meseci pa sokurator razstave v Milanu. Nato je maja kot kurator v beneški galeriji Itinerarte predstavljal film Shimmer perzijskega sodobnega umetnika Firouza FarmanFarmaiana – in prav pri tem projektu sta se na koncu na istem plakatu vendarle znašla Smodejevo ime in 60. beneški bienale. Perzijskega umetnika je Smodej pred tedni obiskal v maroški Essaouiri, pred tem pa sta skupaj lovila sončne žarke na grški Hidri.

Smodej se je znašel tudi na festivalu Sporno, kot skrajšano imenujejo festival pornografije v bolgarski Sofiji. Kot pravijo avtorji, je posvečen razmerju med umetnostjo in pornografijo v dobi množične komunikacije ter se ukvarja z bolj filozofskimi kot mesenimi vprašanji sodobnega človeka. Kaj natančno je predstavljal Smodej v Bolgariji, ni znano, so ga pa opisali kot človeka več talentov.

Pred mesecem dni je sodeloval na festivalu Sporno v Sofiji. FOTO: Facebook

Predstavljen je kot svobodni sodelavec več evropskih institucij, pisec za več spletnih strani, pa tudi: »Leta 2024 je bil izbran kot eden od treh finalistov za prvo nagrado mladim umetnostnim kritikom na beneškem bienalu.« O umiku Smodeja iz nabora finalistov po protestu 388 slovenskih podpisnikov niso izgubljali besed – kot tudi ne, da ga na koncu sploh niso povabili na razpravo mladih kritikov beneškega bienala.

Medtem ko v Ljubljani sodišče in tožilstvo še vedno tuhtata, kaj z ovadbami, ki segajo v leto 2022, Smodej mirno razvija svojo mednarodno kariero pisca, kuratorja ter urednika z vedno daljšim seznamom mednarodnih projektov, skozi katere se njegovo ime v mednarodnih vodah uveljavlja drugače, kot se je pri nas.