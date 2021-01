Vpletenih osem Slovencev: na posnetkih spolne zlorabe otrok, starih komaj nekaj mesecev

Slovenska policija je na novinarski konferenci predstavila obširno kriminalistično preiskavo s področja razširjanja gradiv, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Policisti so pridobili podatke od tujih organov, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Ti so zakrivali svojo identiteto z lažnimi osebnimi podatki.



Primož Podbelšek z oddelka za splošno kriminaliteto pri PU Ljubljana in Robert Tekavec z oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz uprave kriminalistične policije pri GPU sta pojasnila, da so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi na območju Slovenije prijeli osem ljudi, starih od 20 do 40 let, ki so na različne načine širili posnetke spolnih zlorab otrok.



Omenjeni slovenski državljani so od leta 2017 dalje prek spleta pridobivali posnetke, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Na posnetkih so prikazani otroci v starosti od šest mesecev do dveh let, ki jih zlorabljajo odrasli. Med otroki niso identificirali slovenskih otrok, prav tako niso identificirali, da bi bili slovenski državljani storilci zlorab. Osumljencem grozi zaporna kazen Kriminalisti so v ponedeljek, 18. januarja, na podlagi odredb sodišča na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Maribor opravili sedem hišnih preiskav, pri katerih so zasegli 79 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov. Pri preiskavah je sodelovalo 36 kriminalistov in policistov. Preiskava se s tem še ni zaključila, saj bodo kriminalisti opravili še zavarovanje in preiskavo vseh zaseženih naprav in podatkov, po končani preiskavi pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva.



Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do osem let.



