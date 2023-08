68-letnica vozila za reševalnim vozilom na nujni vožnji

Ob 16.55 so v torek PU Koper obvestili, da za reševalnim vozilom, ki je na nujni vožnji proti Ljubljani, ves čas pelje voznik osebnega avtomobila, ki, kljub opozorilnim znakom, ne preneha s kršitvijo. Policisti so vozilo ustavili na Ravbarkomadi. 68-letni voznici so izdali plačilni nalog (po 101/9-5 čl. ZPRCP).

Policija opozarja

Vozila na nujni vožnji prepoznamo po posebnih svetlobnih in zvočnih signalih, ki jih oddajajo. Dve modri utripajoči ali vrteči se luči signalizirata, da je intervencijskemu vozilu treba zagotoviti prosto pot, na policijskih vozilih brez policijskih oznak je lahko izjemoma nameščena samo ena modra luč. Takšnim vozilom se moramo umakniti in jih v nobenem primeru ne smemo ogrožati, tudi slediti jim ne smemo. Pomislite, nekdo v tem primeru res hitro potrebuje njihovo pomoč, zato intervencijskim vozilom nikar dodatno ne otežujmo poti.