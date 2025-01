33-letna voznica divjala, trčila v zid, pa še brez veljavne vozniške je bila

V sredo nekaj pred 7. uro so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na območju Dolža.

Trčila v zid, pa še brez veljavne vozniške je bila

Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 33-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v kamniti zid in v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev cestno prometni predpisov ji bodo izdali plačilni nalog in zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovil obdolžilni predlog.