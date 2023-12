Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Vsi enakopravni?

Si upate na kmetijskem zemljišču postaviti svoj dom? Ali še hujše: si upate domovanje ustvariti na občinski zemlji? Gotovo ne, ker so sankcije kristalno jasne: takoj bi skočili vkup vsi inšpektorji, dobili bi kazen in zemljišče bi morali počistiti. A to očitno ne velja za vse, čeprav smo v naši državi pred zakonom vsi enaki. Vsaj na papirju.

Poglejmo le nedavni primer iz Šentjerneja, čeprav se isti vzorci ponavljajo tudi v drugih romskih naseljih na Dolenjskem. Romska družina se je z leti povečevala, in ker je bil v hiši prevelik drenj, sta se mlajša dva z otrokom odselila. Ker nimata kam, sta nabavila mobilno hiško, si izbrala lep košček zemlje ob potoku, kakšnih 50 metrov od strnjenega romskega naselja, in začela bivati. Seveda na občinskem travniku, ne da bi vprašala lastnico, občino, torej. Ta je kot dober gospodar ukrepala, a glej ga, zlomka, ne gradbena ne kmetijska inšpekcija nista pristojni za ukrepanje, žogico sta vrgli občini oziroma tamkajšnjemu inšpektoratu. In v treh desetletjih obstoja občine je zdaj njen prvi mož prvič zaščitil občinsko lastnino, zaoral travnik in preprečil nenadzorovano širjenje naselja, ki je tako ali tako v celoti na občinski zemlji, ena ogromna črna gradnja, čeprav s popolno komunalno opremo, delno grajeno celo z evropskim denarjem.

Pri reševanju romske problematike je bilo na vseh področjih v zadnjih desetletjih ogromno zamujenega, a prelagati odgovornost na lokalno skupnost je neodgovorno, brezvestno in res nesramno. Spomnimo le na poskus županov 11 občin jugovzhodne Slovenije, da bi v zakonodajni postopek spravili spremembo štirih zakonov za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, kar so občani podprli s kar 31.500 podpisi. Pa so bili v državnem zboru zavrnjeni kot kakšni šolarčki, ki so si drznili preveč stegniti jezik. A ob klofuti, ki so jo takrat dobili Dolenjci, je bilo obljubljeno, da bo rešitve pripravila država. Konec leta je tu, predlogov oblastnikov ni, stanje na terenu je vse slabše, večinsko prebivalstvo, ki pričakuje le mir in enake vatle za vse, pa je označeno za nestrpno.