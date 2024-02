Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Povišica za kilo kruha

»Bravo, vlada! Pokojnino bodo zvišali za 0,6 odstotka, kar bo pri moji trdo prigarani penziji pomenilo 3,60 evra. Niti za kilo kruha ne bo. Preživeti pa je treba cel mesec,« je ob novici, da bodo upokojenci naslednji mesec znova deležni povišice, v trgovini potarnal možak, ki s svojimi 600 evri životari. In pribije, da sit lačnega ne razume, in predlaga, naj poskuša kateri od poslancev ali ministrov en mesec preživeti s povprečno pokojnino.

Prav jezijo ga lepe besede ministra Luke Mesca, da upokojencem namenjajo posebno skrb, še bolj mu živce para vehementno hvalisanje predsednika vlade Roberta Goloba, da gre skupaj z januarskim dvigom pokojnine za 8,2 odstotka za najvišji dvig pokojnin po letu 1992.

Morda gre res za »zgodovinsko« zvišanje pokojnin, a kaj pomaga teh nekaj evrov, ko pa so cene hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin ter energentov poletele v nebo, vse pa bremeni še uvedba obveznega zdravstvenega prispevka, ki je upokojence še dodatno udarila po žepu.

Po navedbah poslanke Karmen Furmanove ima kar 51 odstotkov upokojencev pokojnino nižjo od 827 evrov, kolikor znaša prag tveganja revščine, od tega skoraj 80.000 upokojencev prejema nižjo pokojnino od 500 evrov. Ni torej čudno, da je glas upokojencev vse glasnejši in nestrpnejši. Tudi v petek se je v Ljubljani zbralo več tisoč razočaranih, ki so zahtevali odstop vlade.

Boli namreč spoznanje, da je v naši državi dovolj denarja za marsikaj, na primer za preplačano razpadajočo sodno stavbo, pa za 13 tisoč v skladišču čakajočih računalnikov, nova in nova ministrstva in še kaj, a denarja za tiste, ki so desetletja gradili našo državo in v pokojninsko malho vlagali, da bodo imeli za varno starost, ni.

Zato afere, ki zadnje mesece pretresajo našo državo, odsevajo tudi v javni podpori našim oblastnikom.