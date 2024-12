Komentar Miše Terček: Glas TV-ljudstva

Šovi talentov so prav poseben televizijski žanr, ki je nekoč ustvarjal glasbene zvezde. Danes bi težko rekli, da imajo tovrstne oddaje še vedno enako moč kot pred desetimi ali dvajsetimi leti, vseeno pa ostajajo med najbolj gledanimi. Za komercialne televizije pri nas tovrstni šovi še vedno spadajo med paradne TV-vsebine, ki se po gledanosti lahko merijo z najbolj gledanimi resničnostnimi šovi in osrednjimi informativnimi oddajami ter domačimi televizijskimi serijami.

V nedeljo zvečer se je na POP TV odvil finale že desete sezone šova Slovenija ima talent, v katerem je letos tekmovalo deset najboljših. Praviloma so zmagovalne stopničke rezervirane za pevke in pevce, glasba je ne nazadnje tista, ki se na prvo žogo ljudi najhitreje dotakne. Tudi zgodbe, povezane s prepevanjem, je na televiziji najlažje prodati, saj gre nemalokrat za čustvene nastope, ki se za male zaslone lahko učinkovito preslikajo. Emocije pa so tiste, ki dvigujejo gledanost in posledično prodajajo oglasni prostor, od katerega televizijske hiše živijo.

Na drugem mestu je po priljubljenosti zagotovo ples, ki spada med sorodne performanse in je v Sloveniji še vedno zelo priljubljen. A pri slednjem gledalci pričakujejo več oziroma nekaj, kar jih bo pustilo brez besed, torej nekakšen spektakel, brezhibno formacijo, perfekcionizem, usklajenost. Večinoma se v finale uspe uvrstiti plesnim skupinam, ki so sestavljene iz več plesalk in oziroma plesalcev ter so na nivoju šova, ki ga lahko vidimo na odrih svetovno znanih izvajalcev oziroma v videospotih največjih pop zvezdnikov.

Gledalke in gledalci se naveličamo vsega. Tudi petja in plesa. Zato nas morajo šovi talentov vedno znova presenečati, če želijo, da jih zvesto spremljamo še naprej.

V času družbenih omrežij, na katerih so vrhunski performerji le en klik stran, predvsem mladi nimajo več interesa ob določeni uri sedeti pred televizorji, če imajo genialne posnetke na dosegu roke.

In morda je bila prav naveličanost razlog, da so tokrat v šovu Slovenija ima talent zmagali možgani, in to celo otroški. Titulo in 50.000 evrov (bruto) sta namreč prejela mala matematična genija Edvard in Frida, bratec in sestrica, šele na drugem mestu je pristala glasba (pevec Manuel Perhavec). Žirija, ki so jo sestavljali Marjetka Vovk, Ana Klašnja, Andrej Škufca in Lado Bizovičar, je bila navdušena nad kakovostjo in raznolikostjo nastopov, a zadnjo besedo s(m)o imeli gledalke in gledalci. Otroški zmagovalci sicer na šovih talentov niso nič novega, čeprav vedno znova pri delu občinstva dvignejo nekaj prahu, saj nekateri menijo, da jih v nastopanje silijo starši oziroma da mladoletnih oseb televizije ne bi smele izkoriščati za gledanost svojega programa.

Edvard in Frida sta za pomoč pri svoji sklepni točki izbrala Lada Bizovičarja, ki jima je na avdiciji namenil zlati gumb. Povedal je, da je za to odločitev zelo vesel, saj sta na oder prinesla »zanimivo, zabavno in ljubko znanost«. »Vidva sta odkritje vseh sezon. Kljub svoji genialnosti pa ne pozabita biti nasmejana in srečna otroka,« je dodala Ana Klašnja. »Matematika je vse okoli nas. Ne se učiti matematike, začnite se igrati matematiko, ker vam bo na ta način boljše,« pa je modro povedal komaj devetletni Edvard. V času, ko znanost trpi in so teorije zarot vse glasnejše, je navdušenost novih otroških medijskih zvezdic nad matematiko nedvomno prava osvežitev. Pohvalno, četudi nekoliko presenetljivo, pa je dejstvo, da so ju za svoja vzeli tudi gledalke in gledalci. Bravo!