Komentar Mateja Lahovnika: Pomoč po poplavah

V Sloveniji imamo že nekaj izkušenj s pomočmi po naravnih nesrečah. Popotresna obnova Posočja je primer takšnega državnega projekta. Zato pri organizaciji pomoči ne gre izumljati tople vode in ustanavljati novih institucij, ampak moramo uporabiti obstoječe. Pomoč mora biti hitra in dovolj velika ter usmerjena k tistim, ki jo res potrebujejo. Nekateri so se razburjali ob izjavi ministra Kumra, češ da vsak, ki je imel centimeter vode v kleti, še ne more biti upravičen do državne pomoči. Minister ima v osnovi prav, saj mora biti pomoč prednostno usmerjena k najbolj prizadetim ljudem in podjetjem.

Posamezniki in podjetja so v zelo različnih situacijah. V Prevaljah je na primer gostincu Meža dobesedno tekla skozi lokal, ki je popolnoma uničen, le par sto metrov stran pa gostinci niso utrpeli škode. Situacije so zelo različne, zato mora biti tudi pomoč odvisna od dejanske škode. Pomembne so tehnična pomoč in projektne pisarne na terenu, kjer se najlažje oceni, kdo in koliko je prizadet ter kakšna je potrebna pomoč.

Ne smemo zanemariti, da standardne police slovenskih zavarovalnic škodo proti poplavam omejujejo na deset tisoč evrov, čeprav so objekti zavarovani na veliko več. Na nekaj dodatnih tisočakov lahko zavarovanci računajo še za čiščenje. Žal se tudi v primeru zavarovanj vrag skriva v podrobnostih oziroma v drobnem tisku. Veliko zavarovancev je bilo prepričanih, da zavarovanje objekta, do na primer 250.000 evrov, avtomatično vključuje tudi zavarovanje proti poplavam do enake višine, ampak ni tako.

Pogosto tudi zavarovalniški agenti niso v celoti korektno opravili pojasnjevalne dolžnosti, zato je veliko ljudi sedaj neprijetno presenečenih. Pri tistih, ki jim je reka ali potok povsem zalila hišo, je namreč škoda nekajkrat večja kot deset tisoč evrov, nekateri pa imajo svoje objekte povsem uničene. Zelo pomembna bo tudi popolna preglednost pomoči. Zato je ključno, da se prepreči tudi kakršne koli poskuse zlorab pomoči. Slovenci smo vedno radi prispevali, ko je pomoč prišla v prave roke.