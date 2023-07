Komentar Mateja Lahovnika: Nova dajatev

V Sloveniji so se v zadnjem letu davki povišali, plače in pokojnine pa realno znižale. Sosednje države znižujejo obdavčitev plač, pri nas, kjer so plače že bolj obremenjene, pa uvajajo še novo dajatev za dolgotrajno oskrbo. Tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo ukinjeno, ampak le preoblikovano v novo obvezno dajatev. Če elastiko preveč napnemo, poči, in nič drugače ni z dvigovanjem davkov. Zato ni čudno, da so ob najavi dodatnega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga bomo morali vsi plačevati od svojih plač in pokojnin, delodajalci napovedali, da ne želijo več sodelovati v Ekonomsko-socialnem svetu, ker imajo vsega dovolj.

Visoke dajatve na delo povzročajo povečevanje sive ekonomije in selitev najboljših delavcev v tujino. Namesto da bi pri nas tako kot Avstrijci, Nemci in Hrvati načrtovali nižje dajatve na delo, raje dajatve zvišujemo in uvajamo še nove. Že zdaj se mnogim ne splača uradno zaposliti, v prihodnosti pa bo očitno še slabše. Nobena skrivnost ni, da pri nas v storitvenih dejavnostih že zdaj veliko ljudi dela na črno, ker so dajatve previsoke. Podjetja ne dobijo več delavcev, čeprav je na zavodu za zaposlovanje registriranih prek 46.000 brezposelnih. Marsikdo si pač misli, zakaj bi delal in plačeval vse dajatve, če lahko kot brezposelni z dodatki doseže 80 odstotkov minimalne plače, pa še postrani priložnostno »fuša«.

Novi zakon o dolgotrajni oskrbi bo povzročil tudi nova plačna nesorazmerja v zdravstveni negi. Medicinska sestra, ki ima na primer ostarele starše, bo po novem lahko precej več zaslužila, če bo skrbela zanju, kot pa če bi delala v zdravstvu. Bolnišnice, zdravstveni domovi in domovi za starejše so primeri institucionalne zdravstvene nege, kjer kadra že tako ali tako zelo primanjkuje. Pričakovali bi, da bo država najprej uredila pogoje dela in primerno plačilo za zdravstveno nego v teh institucijah. V Sloveniji imamo pri enakem nominalnem dohodku višje dajatve in slabše javne storitve kot v Avstriji, pridni in pošteni pa pri nas vse težje živijo od svojega dela. Nove dajatve bodo vse le še poslabšale.