Komentar Mateja Lahovnika: Nepremičninski paradoks

Geodetska uprava je na novo ovrednotila nepremičnine in na portalu Prostor do 25. 11. omogoča javni vpogled, tako da lahko vsakdo z vnosom naslova nepremičnine preveri njeno posodobljeno vrednost. Vrednost nepremičnin je v zadnjih štirih letih narasla za 50 %, zato je novo vrednotenje res smiselno.

Povsem mogoče je, da bo novo vrednotenje tudi podlaga za nepremičninski davek, ki ga napovedujejo. Mnogi govorijo, kako je treba nepremičnine dodatno obdavčiti, ampak pri tem zanemarjajo, da so s pridobitvijo, vzdrževanjem in morebitno odsvojitvijo nepremičnin že sedaj povezane precejšnje dajatve.

Nepremičninski paradoks je povezan prav s tem, da vsi govorijo o tem, kako so nepremičnine premalo obdavčene, hkrati pa imetniki nepremičnin že sedaj plačajo precej dajatev. Najprej plačajo davke in prispevke na ustvarjene dohodke, s katerimi ustvarijo prihranke za nakup nepremičnin. Nato ob pridobitvi nepremičnin plačajo DDV in seveda neposredno ali posredno tudi različne komunalne prispevke ter stroške za lokacijska in gradbena dovoljenja. Nazadnje pa vsako leto plačujejo še nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, čeprav so ta zemljišča plačali že z nakupom nepremičnin.

Če se slučajno odločijo, da nepremičnino prodajo, pa plačajo 2-odstotni davek na promet nepremičnin, ampak to še ni vse. Če nepremičnino kupite, obnovite in po nekaj letih prodate po višji ceni, vam bo država zaračunala že davek od kapitalskega dobička na razliko med nakupno in prodajno ceno. Tisti, ki se odločijo, da bodo nepremičnine oddajali, pa plačajo 25-odstotni davek od oddajanja nepremičnin v najem. Država tako ali drugače torej že sedaj pobira lep delež nepremičninske rente.

Ne smemo pa niti zanemariti, da so z vzdrževanjem nepremičnin povezani različni fiksni stroški. Lastniki legalnih nepremičnin imajo fiksne stroške s komunalo in obračunsko močjo za elektriko, tudi če so nepremičnine prazne.

Določeni dolenjski občani, ki imajo nepremičnine na črno, so seveda izjema tega pravila, ampak tisto so povsem druge zgodbe, bolj znane iz rubrike črna kronika.