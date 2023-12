Komentar Mateja Fišerja: Aleksandra copatarica

Avstrijci jemljejo svoj turizem prekleto resno. Če so Habsburgi, Mozart, Klimt, Hundertwasser, Prater in lipicanci prodajni hiti, ki čez vse leto zavzemajo vrh prodajne lestvice turističnih spominkov, pa njihova turistična zajednica nikakor ne spi tudi v drugih delih leta.

Tukaj tudi geografsko ne moremo govoriti o enotnosti in uniformnosti, ker je pri privabljanju gostov zelo velika konkurenca tako med regijami, kraji, okraji in tudi ulicami, saj nakupovalne ulice delujejo kot neke vrste zveza cehov, ki se borijo, da vedno znova ponudijo nekaj novega in atraktivnega. Če je kdo v današnjih dneh naredil skok, je to prav gotovo območje Schladming - Dachstein, znano tudi marsikateremu našemu smučarju.

Ski opening, kot se imenuje prva velika zabava, ki simbolno označuje odprtje smučarske sezone, je letos pospremil koncert Robbieja Williamsa, in to dva dni. Robbie Williams je imel koncert v ciljni areni, tam, kjer bomo čez nekaj mesecev gledali sloviti slalom, ki je poleg smuka v Kitzbühelu najpomembnejši smučarski praznik v Avstriji. Jasno je, da si tovrstnega dogodka ni mogoče oziroma ni smiselno privoščiti, če zadaj nimaš dovolj močne infrastrukture, ki je sposobna tovrstno promocijo unovčiti.

Pokrajina je toliko močna in ima toliko kapacitet, da bo lahko na to temo gulila turiste vso sezono. In tako so tudi dunajski božični sejmi, decembrski magnet, ki spremeni mesto v mesto pravljic, razlog, da jih obiščejo tudi tisti, ki so že čez leto mesto obiskali. Kot bi prišel v drugačno mesto. Čas pravljic, ko diši po punču, karameliziranih mandeljnih in vsem drugem. Vendar je tudi takrat konkurenca, lahko bi rekli mesarsko klanje. Dunaj ima letos 14 božičnih sejmov s skupno 777 hišicami. Najem najmanjše hišice v izmeri 3 x 1,5 m znaša 4500,00 EUR za prodajo neživilskih izdelkov. So pa cene tudi višje, odvisno od lokacije sejma. Najdražje so lokacije na sejmu pri Mestni hiši.

Res je, da so tudi Dunajčani navajeni obiskovati tovrstne sejme in ni malo dni v decembru, ko se ekipe po službi zataknejo pri kateri od hišk in se jim delovni čas raztegne pozno v noč. Ponudba je različna in prodaja prav tako. Podatek, da naj bi sejem ob mestnih hiši obiskalo slabe štiri milijone obiskovalcev, dokazuje, da gre za prekleto resen biznis, in ne zgolj za dejavnost na ravni olepševalnega društva.

Jasno je, da sta kuhano vino in punč prodajni uspešnici, preostala ponudba pa je toliko raznovrstna, da vsak najde kaj zanimivega. Imamo pa na teh sejmih tudi Slovenci svojega predstavnika. Eno od hišic namreč na zelo znanem božičnem sejmu Am Hof v središču mesta zaseda Aleksandra copatarica. Tako bi lahko poimenovali Aleksandro Vidmar, ki ima svojo hiško na sejmu in prodaja, uganili ste, copate. Usnjene copate iz ovčjega usnja, ne cotarce, zelo prijetne in kakovostne, ki jih proizvaja podjetje Alenka copati iz Slovenije.

Z blagovno znamko Zopati omogoča dunajski gospodi, da imajo tudi takrat, ko sezujejo svoje čevlje, na nogi nekaj lepega, kakovostnega in predvsem udobnega. Zopati se sicer prodajajo čez vse leto, vendar je dober mesec in pol, kolikor trajajo božični sejmi na Dunaju, posebno doživetje, da jih lahko kupite neposredno od copatarice.

Za goste iz Slovenije pa velja posebej poudariti, da se večina sejmov zapira 23. decembra in boste tisti, ki želite združiti silvestrovanje z obiskom božičnih sejmov, ostali pred zaprtimi vrati.