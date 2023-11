Komentar Marka Uršiča: Slovenski led ni prebit

Pred dnevi me je presenetil kup posnetkov na youtubu s hokejskega tekmovanja v poljskem mestu Krynica-Zdrój. Tam se je namreč odvil tako imenovani Razvojni pokal z ženskimi reprezentancami Kolumbije, Argentine, Irske in Irana! Na koncu so zmagale Kolumbijke, raven igre je bila, kakršna je pač že bila, a pozitivno je to, da hokej na ledu postaja vse bolj globalen šport.

Tako na moških svetovnih prvenstvih v svojih divizijah nastopajo tudi izbrane vrste Malezije, Mongolije, Kuvajta, Indonezije, Hongkonga, Singapurja, Filipinov, Mehike, Turkmenistana, Tajske, Luksemburga, Kirgizije, Gruzije, Turčije, Tajvana, Združenih arabskih emiratov ... Islandija, ki naposled pri ekipnih športih ni ostala le na udarnih rokometu in nogometu, je med vsemi naštetimi kot članica divizije II, skupine A, že »velesila«. So pa denimo v istem rangu tudi hokejisti ZAE.

Slovenski reprezentančni hokej je tam, kamor zaradi skromne baze klubov in igralcev tudi spada.

Slovenski reprezentančni hokej med večnim tavanjem iz elitne skupine v prvo podelitno in nazaj je tam, kamor zaradi skromne domače baze klubov in igralcev tudi spada. Za kakovosten klubski hokej je potrebnega »nekaj« denarja, na Jesenicah finančnega preskoka ne morejo udejanjiti, pa tudi Olimpija s svojim klubskim proračunom in igralskim kadrom v takšnih razmerah ne ponuja presežka. Vse pohvale pa Celju za pogum v svoji premierni sezoni alpske lige. A če imaš na mizi omejeno količino novcev, je treba pač s tem »drobižem« pametno kupovati ustrezno kakovostne igralce.

Amerikanizacija ne prinaša nič dobrega že pri košarkarski Cedeviti Olimpiji, očitno klub posluje s takšnimi igralskimi zastopniki, kakovost košarke, da ne bo napake, tako je tudi v nekaterih drugih evropskih ligah, pa je na ravni soliranja v ulični košarki kakšnega od velemest v ZDA. Kar zadeva hokej, pa je na voljo cela gora zelo dobrih hokejistov iz Finske, Švedske, Češke, Slovaške, Latvije, celo kakšen Japonec, Ukrajinec, Srb (denimo Mirko Đumić, ta je že igral na Jesenicah), Litovec ali Estonec se najde. Da spet ne bo napake, ne pišemo na pamet, pogledamo si namreč tekme tudi kakšne druge hokejske lige.