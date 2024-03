Komentar Marka Uršiča: Planica-poloneza

Od dveh slovanskih velesil v smučarskih skokih je ob germansko govoreči prevladi dveh držav oziroma Avstrije v letošnji sezoni glavni trener reprezentance Slovenije Robert Hrgota slovensko ocenil za zelo solidno oziroma uspešno sezono. Tekmovalna zima poljskih skakalcev pa je bila naravnost katastrofalna. Le kaj se je zgodilo s Kamilom Stochom, Dawidom Kubackim, Piotrom Żyło?

No, Anže Lanišek in Dawid Kubacki sta po iskrenem in tudi čustvenem fair-playu iz lanske sezone, ko je slovenski skakalec ob odsotnosti Poljaka v Planici zaradi zdravstvenih težav njegove žene s fenomenalno gesto in simbolično podobo Kubackega ovekovečil, da bi zdaj njegovo tretje skupno mesto v svetovnem pokalu, ki ga je prej zasedal poljski orel, iz športnega vidika moralo biti namenjeno možu iz Nowega Targa, še večja prijatelja. Lahko bi rekli, da sta smučarsko-skakalna brata.

Govori se, da naj bi Kamil Stoch v Planici konec tedna končal kariero.

Robert Hrgota ima svoje mnenje, zakaj so bili Kubacki in drugi Poljaki v letošnji sezoni tako slabi. »Zelo hitro se lahko zgodi kaj takšnega. V ekipi, kjer štejejo le vrhunski rezultati, se zgodi manjša napaka, slabše načrtovanje, spremembe, tudi kaj pri preizkusih, pri opremi. Težko komentiram, gotovo je slaba sezona Poljakov presenečenje za vse, a menim, da se bodo naslednjo sezono vrnili še bolj motivirani. To samo pove, kako hitro se lahko v smučarskih skokih vse skupaj obrne, zato sem toliko bolj vesel, da je nam že tretjo sezono uspelo ostati med tremi najboljšimi v pokalu narodov,« se glavni slovenski trener zaveda raznih dejavnikov pri skokih.

»Fantje so resnično na visoki ravni in le upam, da se kaj podobnega ne bi v naslednjih sezonah zgodilo nam. Treba je biti pozoren, namreč če se ne dela dobro, stoodstotno, ali samo zmanjka nekaj sreče, da se lahko marsikaj obrne. Zato je toliko večja motivacija, da celotno sezono ostajaš na preži, tudi v pripravljalnem obdobju, in si pozoren na vsako malenkost. Očitno so te, ki odločajo, ali je sezona uspešna ali pa za pozabo,« je dejal. Pri Poljakih se govori celo, da naj bi Kamil Stoch v Planici konec tedna končal kariero, a predsednik smučarske zveze, nekdanji skakalni as Adam Małysz, pravi, da ni signalov o čem takšnem.