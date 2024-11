Komentar Marka Uršiča: Kolossos Rodos

Veliko pove že dejstvo, da vsak trener, ki pride strokovno vodit ljubljansko moštvo, zboli oziroma ima zdravstvene težave na začetku sezone. V pretekli sezoni je bil tako bolan italijanski trener Simone Pianigiani, v letošnji je moral Črnogorec Zvezdan Mitrović zaradi težav s hrbtom na operacijo.

Košarkarsko »podnebje« v Ljubljani je v slogu »klimatskih sprememb«, tudi sam bi, če bi bil košarkarski trener, raje vodil grškega prvoligaša Kolossos z otoka Rodos. Ne gre le za šport, upoštevati je treba tudi zgodovinsko kulturo in arhitekturo, naravne lepote, tradicijo v športu, kulinarične in vinske (pijačne) značilnosti ... Vsega tega, roko na srce, ne da v slovenski prestolnici manjka, temveč izginja dan za dnevom.

Košarkarsko podnebje v Ljubljani je v slogu klimatskih sprememb.

Na zadnji tekmi jadranske lige med Cedevito Olimpijo in Mego so navijači, nezadovoljni nad potezami klubskega vodstva, v dvorani Tivoli razvili transparent z napisom: Vodstvo brez ambicij in vizije, norca iz navijačev brije! Redarji so ga nemudoma odstranili. Komentar vsega zares ni potreben, kakor tudi ni potreben ob splošnem stanju v slovenski klubski in reprezentančni košarki.

Celo Poljaki, ki v košarki želijo povrniti staro slavo, so v zadnjem strokovnem zapisu za zgled vzeli Slovenijo. Namreč, sprašujejo se, kdo bi na evropskem prvenstvu naslednjega leta, so soorganizatorji, lahko v igri za nekaj časa ustrezno zamenjal vodilnega centra Aleksandra Balcerowskega, zdaj igralca Unicaje iz Malage, še v lanski sezoni je igral za Panathinaikos. Med drugim so poljski strokovnjaki zapisali, da bo naslednji podatek verjetno malce šokanten, vsaj za mlajši del navijačev Anwila Włocławek, njegov dres je slovenski reprezentant Žiga Dimec nosil dvakrat v različnih obdobjih.

Leta 2017 je Žiga Dimec igral pomembno vlogo v slovenski reprezentanci, ko je zmagala na evropskem prvenstvu. Bil je zamenjava na centrskem položaju in je prispeval približno 10 minut učinkovite igre – predvsem v obrambi. Ključnima igralcema pod košema evropskega prvaka, v tem primeru Gašperju Vidmarju in Anthonyju Randolphu, je omogočil počitek.