Komentar Marka Uršiča: Indija – Pakistan

Kruha in iger! Športno se dogaja, evropski prvenstvi v nogometu, atletiki, olimpijske igre bodo, finali severnoameriške poklicne lige v hokeju na ledu, košarki ... V ZDA in na Karibih pa poteka svetovno prvenstvo v kriketu, in sicer v kratki različici T20. V nedeljo je bil v New Yorku derbi, kot ga ni v svetu športa. Udarili sta se namreč Indija in Pakistan. Zdaj pa je treba stvari razložiti.

Denimo nogometni večni derbi in clasico med Real Madridom in Barcelono ni »vsešpanska« zadeva. Dotika se le Kastiljcev in Kataloncev, Baski seveda prisegajo na Athletic Bilbao, tudi Asturijci, Galicijci (Kelti), Aragonci, Andaluzijci in drugi imajo svoje »prioritete«. So pa vsi »krščanske« vere. Velikansko rivalstvo med Indijo in Pakistanom temelji na veri, hinduizmu in islamu.

Leta 1947 se je namreč kolonija Britanska Indija razdelila, neodvisnost sta dobila Indija in odcepljeni severozahodni in vzhodni del Indije z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Nastala sta torej Indija in Pakistan, slednji na obeh indijskih straneh, množična selitev narodov je v nasilju terjala ogromno žrtev. Vzhodni Pakistan pa se je po krvavi državljanski vojni leta 1971 osamosvojil kot Bangladeš. Indija in Pakistan se torej resnično »sovražita«, daleč najbolj priljubljen šport v obeh, seveda zapuščina Združenega kraljestva, je kriket, in ko se udarita na igrišču, ne gre »le« za zmago in točke, gre za nacionalni prestiž. Obračune namreč spremlja prav vse prebivalstvo obeh držav, tokrat v New Yorku pa so bile tribune seveda polne tudi izseljencev z Indijske podceline.

V športnem svetu je podobno ogorčeno rivalstvo na verskih temeljih denimo tisto med nogometaši škotskih Celtica (rimskokatoliki) in Rangersa (protestanti) iz Glasgowa. Zanimivo je, da je v indijski reprezentanci v kriketu tudi nekaj igralcev muslimanske vere, primer Mohamed Šami, in če Indija denimo izgubi, se srd in gnev vseh hinduističnih navijačev najprej zlijeta po »krivovercih«. Kako fanatični, seveda tudi v pozitivnem primeru, so indijski navijači, smo na svoji koži občutili na svetovnem prvenstvu v kriketu leta 2019, ko smo si v angleškem Southamptonu ogledali dvoboj med Indijo in Afganistanom.