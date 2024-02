Komentar Lare Paukovič: Brez konteksta

V petek sem zvečer brskala po facebooku in opazila, da je znani aktivist delil fotografijo, nastalo na informativnem dnevu ljubljanske medicinske fakultete. Na tablo se je projicirala prosojnica, na kateri naj bi bili navedeni razlogi za vpis na študij medicine: ugled, denar, pripadnost izbrancem, šele na zadnjem mestu pa pomagati sočloveku.

»Noro! Sredi najdaljše zdravniške stavke danes na informativnem dnevu medicinske fakultete razlogi za opravljanje zdravniškega poklica: na prvem mestu ugled in denar, čisto na dnu spiska pomagati sočloveku! Vlada, ukinite že končno dobičkarje in dvoživke,« se je senzacionalistično pridušal aktivist.

Fotografijo sem si podrobneje ogledala še enkrat. Zdrav razum mi je govoril, da mora za zapisano na prosojnici obstajati bolj smiselna in ne tako enodimenzionalna razlaga. Res obstaja dekan, ki bi si upal pred polno dvorano bodočih študentov prostodušno priznati, da sta glavni motivaciji za vpis na »njegov« študij ugled in denar, tudi če se tega slučajno res zaveda?

Do takega zaključka inteligenten človek izjemno težko pride, zato me je začudilo, da je aktivist, ki kot organizator petkovih protestov na levem političnem polu celo velja za nekakšno intelektualno-moralno avtoriteto, fotografijo pograbil brez kakršnega koli kritičnega razmisleka, ne da bi poznal kontekst, in se odločil, da jo bo razpečeval po facebooku. Nekaj časa sem razmišljala celo, da bi objavo komentirala, češ, ali je prepričan, da se je pozanimal o vseh okoliščinah nastanka fotografije, ampak ura je bila pozna, jaz pa utrujena – čas je bil za spanje.

Toda pustimo stanje v zdravstvu in se raje (spet) osredotočimo na to, kako pomembno je, da v družbi senzacionalizma in splošne negativne nastrojenosti pazljivo ravnamo z informacijami.

Ko sem naslednji dan dopoldne spet odprla facebook, je bila objava naenkrat povsod. Pograbil jo je še en politični kritik, ki je temu posvetil daljši zapis na blogu, znašla se je v raznih protestnih skupinah in na zidu vsakega človeka, ki je te dni zaradi zdravniške stavke in afere z odstranitvijo želodca napačnemu pacientu negativno nastrojen proti zdravnikom. To je sramota! Kaj učijo? Pohlepna golazen! Dol z zdravniki!

Toda pustimo stanje v zdravstvu in se raje (spet) osredotočimo na to, kako pomembno je, da v družbi senzacionalizma in splošne negativne nastrojenosti pazljivo ravnamo z informacijami. Na fotografijo se je bil zaradi pogroma prisiljen odzvati dekan medicinske fakultete Igor Švab, ki je pojasnil, da je šlo za njegov del predstavitve, kjer je naštel možne razloge, zakaj bi se kdo odločil za študij medicine, in izrecno poudaril, da je edini razlog zadnji. »Tisti, ki so bili na informativnih dnevih, so to zelo jasno dojeli. Tisti, ki so videli samo fotografijo brez konteksta, pa so seveda to interpretirali tako, kot so,« je pojasnil.

Po objavi pojasnila se je avtor bloga opravičil in svojo objavo izbrisal, aktivist pa je še kar gonil svoje, češ da je kaj takega v času stavke zdravnikov za višje plače povsem neposrečeno, čeprav naj bi to prosojnico na informativnih dnevih medicinske fakultete uporabljali že leta prej.

Kaj nas lahko to nauči? Drobec realnosti lahko v svoj prid interpretira popolnoma vsak, tudi ljudje, ki se domnevno borijo za boljši jutri – zato je ključno, da informacije, če je to mogoče, preverjamo pri več virih. Ravno aktivist, ki je bil v času prejšnje vlade med najglasnejšimi, kako živimo v času enoumja, lažnih novic in širjenja sovraštva, je namreč tokrat uporabil povsem identični prijem: zlonamerna intepretacija brez poznavanja konteksta ni nič drugega kot lažna novica.