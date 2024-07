Komentar Gordane Stojiljković: Razbito ogledalo

Morda to niti ni tako slabo, saj lahko zdaj uživam poletje brez stresa v smislu, kdaj bom lahko možganom in telesu privoščila počitek. Predvsem slednje je bilo letos na resni preizkušnji.

Najprej si je teden pred dopustom partner zlomil ključnico. Čeprav spreten kolesar s precejšnjo kilometrino predvsem po hudih klancih, ga je presenetil majhen robnik. Opornica, mirovanje šest tednov. Kaj to pomeni, če dopustuješ v kampu, si lahko le predstavljate. To je zato, ker si razbila ogledalo in imamo zdaj sedem let nesreče, mi navrže moja najstnica. V kleti, kjer imamo kamp opremo, se je zabarikadiral za nekaj ur (ne pozabite, da je delujoča le ena roka), da je iz prepolnega kletnega prostora najprej znosil ven nepotrebno navlako, in tako prišel do šotora, blazin, hladilnika, štedilnika, miz, stolov in drugih malenkosti, ki naredijo kampiranje prijetnejše. Da ne govorim o potovalnih torbah, posodi, hrani – domači hladilnik je namreč treba izprazniti. Potem je bilo vse skupaj treba zložiti v avto. S tem se je še posebno namučil. Ko mu je le uspelo, je ugotovil, da se je v gumo zarezal žebelj. Ni mu preostalo drugega, kot da vajo ponovi, saj je moral nekako priti do rezervne gume. To je zato, ker si razbila ogledalo, znova udari moja najstnica.

V tem času naj bi

se prenovile vse celice

v telesu.

Vso kalvarijo je seveda pozdravil že prvi pogled na naš čudoviti zalivček, partner ni plaval, se je pa z lahkoto potapljal. Čez nekaj dni je tik nad kampom močno zagorelo, bili smo v pripravljenosti na morebitno evakuacijo. Adrenalin, vam rečem. Na srečo so štiri leteče ptice ogenj ukrotile. To je zato, ker si razbila ogledalo, ponovi moja najstnica. Dan pozneje telebnem čez električni kabel ob šotoru. Zaradi nedolžnega padca sem dan preživela na urgenci, kjer so mi prvič v življenju namestili mavec. Sredi vročinskega vala, sredi morja, sredi dopusta. Ja, vem, razbito ogledalo. Vraža pravi, da nas bo sedem let nesreče spremljalo zato, ker naj bi se v tem času prenovile vse celice v telesu. Vsaj ni skrbi, da se počena ključnica in razmajan komolec v tem času ne bi pocajtala.