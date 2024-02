Komentar Dušana Malovrha: Iz te moke ne bo smuka

Bili smo kot severni medvedi, ki v globalni otoplitvi obupano iščejo ledeno ploskev za svoje pregrete tace. Mi smo med tako imenovanimi zimskimi počitnicami iskali zaplato snega, kjer bi se lahko vsaj malo podričali. Ravno toliko, da deca povsem ne pozabijo kobajagi našega nacionalnega športa.

Ker pri nas ni več niti z od zime, ampak cveti prava pomlad, smo se odpravili čez zahodno mejo proti robu slovenskega etničnega ozemlja. Pri izbiranju najbolj znosne strmine smo si želeli pomagati s spletnimi vremenarji, a naleteli na precejšnjo zmedo: za eno in isto smučišče je ena spletna stran za en in isti del dneva prognozirala temperaturo zraka minus 6 stopinj Celzija, druga 0, tretja pa eno stopinjo. Na koncu je s Svetih Višarij iz prve roke prispel sms: »2 stopinji. Mokca.« Kar je pomenilo mehak sneg. Premehak.

Naslednjega dne smo se zato odpravili še dlje na severozahod in še više, v avstrijski Nassfeld pod Auernigom, se pravi na Mokrine pod Javornikom, na samem robu našega jezikovnega območja. No, resnici na ljubo, tam lažje kot s slovenščino kavico naročiš s srbohrvaščino, saj so tam gor vsi kelnerji in kelnerce od dol. Da o čevapdžinici ne govorimo. Kakor koli, dopoldne je še nekako šlo, potem pa je postalo jasno, da tudi iz te snežne moke ne bo več normalne smuke. Najbolje se je bilo postrgati v dolino, sploh ker avstrijski policisti po kosilu niso bili samo siti, temveč tudi sitni in so hiteli zatikati kazenske listke napačno parkiranim jeklenim konjičkom. V očitnem pomanjkanju ustreznega prostora so avti pač zasedli vse prazne prostore, vključno s pločniki in tudi kakim avtobusnim postajališčem, kar smo storili mi (ampak šele potem, ko nam je turist iz Litve zagotovil, da ga je sam že včeraj pustil tam, in to nekaznovano). Ker pa nismo hoteli izzivati, modra angela pa sta prhutala vse bliže in bliže, smo si rekli – bejžmo!

In smo odvijugali po serpentinah in se ustavili šele v našem turističnem biseru na špagetih à la boloneze – za dobrih 17 evrov. Reci in piši. Ja, v blejskem raju znajo zakasirati. Sprehajanje je za zdaj še brezplačno, ampak okoli jezera zaradi gradbenih del še do maja ne boste mogli. Ne smete. Če to kljub občinski prepovedi storite, vas lahko doleti globa 160 evrov.