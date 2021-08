Komentar Bojana Budje: Si mona

Priznam, skrbi me za našo mladež, denimo letnikov 2005 in 2006. Ne le ker je na prekretnici, ko se mladi človek, up in bodočnost sveta, prvikrat zave, da pravljic ni in jih nikoli ni bilo. Za nameček ga udari puberteta, stanje, v katerem je hudo malo logike in ogromno samovolje, razumnost nadomesti impulzivnost. Tako je pač sosledje naravnega razvoja možganov. Potem pride še epidemija, neki covid-19, ki svet z navadami vred obrne na glavo. Verjamem, da to vedo tudi učitelji, nisem pa prepričan, da se tega enako zavedajo. Vsaj večinsko še naprej živijo neko svoje življenje. So vselej na istem mestu, kraju, nikamor ne hitijo. Tudi čas jim ne teče, oni samo učijo, učijo in učijo. Iz svojih glav in učbenikov, ki jih le malce, za spoznanje, spreminjajo navade in politika. Slednja še najbolj. Učitelji so ljudje, zamrznjeni v času in prostoru. Z učenci se srečujejo le ob tabli ali ob ekranu. Pa še to, ker se morajo.



Kopija teh in takih učiteljev je njihova ministrica. Na videz in v dejanjih krhko bitje. Sliši na Simona Kustec. Ob ustoličenju na ta položaj ji je bilo dobrohotno sporočeno, da si bo morala nadeti hlače, ako bo želela in hotela biti kos nalogam in poslanstvu. Posebej v teh časih. Tu in tam si jih je – roko na srce – ubogljivo navlekla, a še vedno je ministrica brez jajc. To si upam trditi brez osebnega pregleda. Pičla dva tedna pred pričetkom novega šolskega leta ne ve domala nič. Pa še tega, kar ve, ne zna povedati. Nikoli nisem povsem prepričan, ali bo zmogla, znala dokončati svoj začeti, sicer praviloma kratek stavek. Tudi ne, ali bo sploh uporabila, našla glagol. Učenci, dijaki in starši so prepuščeni ugibanju. Tega so sicer navajeni že kako leto, a si nikakor ne zaslužijo. Odgovore na vprašalnice kako, kdaj, kje, zakaj skrivata ministrstvo in ministrica. Pa še slabi svetovalci, vednost o medijih, podcenjevanje javnosti in njenega razuma.



V zameno pa gospa ministrica prisegajo na svojo samopodobo. Ni ji vseeno, ali je denimo milina njene podobe na naslovnici kake revije ali ne. Sploh če se je zavoljo tega odpravila k frizerki. Pripravljena je celo intervenirati. Vsebina tako ali tako ni pomembna. Ne vem, ali ima šolska ministrica doma akvarij. A po vsem tem bi skoraj stavil, da v njem ni živih rib. Ker na škatlici za hrano dobesedno piše: Hraniti na suhem!

