Kolumna Miše Terček: Od Hrvaške do Amerike

Če so bile prejšnji teden oči gledalk in gledalcev v Sloveniji uprte v Prešernovo proslavo, na kateri je pozornost letošnjim nagrajencem ukradla pesnica Svetlana Makarovič, ki je na oder stopila šele po končani podelitvi in prebrala protestno pesem, ki ni bila del uradnega scenarija, smo bili pretekli konec tedna osredotočeni na televizijsko dogajanje na Hrvaškem, v Italiji in ZDA. Pri naših južnih sosedih je namreč v Opatiji v živo potekala Dora, njihova različica Eme oziroma nacionalni izbor za pesem Evrovizije. Vsakoletni glasbeni šov po vsej verjetnosti ne bi bil nič posebnega, če na njem ne bi nastopila kontroverzna in provokativna skupina Let 3, ki je nato celo zmagala. Njihov nastop je dvignil veliko prahu tudi med slovenskimi gledalci in uporabniki družabnih omrežij. Pesem Mama ŠČ sta sicer publika in stroka večinoma sprejeli z odprtimi rokami in pohvalami, del srbskih medijev pa se je nanjo odzval kritično, saj naj bi se norčevala iz »pregona Srbov med operacijo Nevihta«. V Srbiji namreč operacijo Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem, obravnavajo kot največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 200.000 Srbov. Srbi so Hrvaško večinoma zapustili z lastnimi avtomobili in traktorji, ki so po pisanju bolj nacionalistično usmerjenih srbskih medijev postali »simbol njihovega pregona«. Zgolj za oris precej občutljive tematike – a zgodovino prepustimo zgodovinarjem.

Večji del hrvaške in tudi slovenske javnosti je pesem zasedbe Let 3 razumel kot kritiko na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina. Satirična skladba naj bi bila hrvaški komentar na trenutno ukrajinsko-rusko vojno. Ali bo pesem zmagovita, bo pokazal čas – najverjetneje ne, zagotovo pa bo opazna in se učinkovito vklopila v evrovizijski cirkus. Člani skupine Let 3 ugibanj, ali s pesmijo Mama ŠČ kritizirajo Putina, sicer niso komentirali, kar najbrž pomeni, da so se glasbeni veterani na pot v Liverpool dobro pripravili – strateško. Provokacija deluje.

V Italiji pa je te dni potekal znameniti festival Sanremo, ki pri naših zahodnih sosedih velja za najbolj gledano TV-prireditev, in prav tako je pritegnil pozornost slovenske publike. Splet je bil poln odzivov in objav nastopajočih, med katerimi jih je bilo kar nekaj vrhunskih ter družbenokritičnih. Na festivalu je s pesmijo Due vite zmagal Marco Mengoni, ki bo, kot kaže, Italijo še drugič zastopal na Evroviziji. Takoj po zmagoslavju pa je zmago posvetil vsem ženskam, ki so sodelovale na festivalu. Feminizem in LGBT+ tematika sta bila tako rekoč nekakšna neuradna rdeča nit festivala.

Kar se tiče gledanosti, pa se ne Dora ne Sanremo ne moreta primerjati s Super Bowlom, velikim finalom ameriškega nogometa, ki je potekal v nedeljo. Športni navdušenci so bili kakopak fokusirani na dogajanje na zelenici, a za širše občinstvo je bolj kot igra z žogo zanimivejši polčas, med katerim nastopijo najslavnejši glasbeni zvezdniki. Tokrat je bila to pop ter r&b pevka Rihanna, ki je se je s tem spektakularno vrnila na odre in obenem razkrila, da pričakuje drugega otroka. Super Bowl pa je znan tudi po pregrešno dragem oglasnem prostoru, ki ga velike multinacionalke in ostali, ki si lahko privoščijo zmetati milijone za sekunde, spretno izkoriščajo za lansiranje novih artiklov in storitev. Tokrat je potencial v širokem dosegu občinstva prepoznala tudi irska rock skupina U2, ki je v oglasu med Super Bowlom napovedala serijo nastopov v Las Vegasu.

Pester televizijski vikend, ni kaj!