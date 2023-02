Kolumna Mateja Lahovnika: Navite cene v Planici

V Planici so ob svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju navili cene tako, kot da bi bili v Švici: ocvrt krompirček 5,5 evra, jabolčni zavitek 7,5 evra, hotdog 8 evrov, burgerji pa med 12 in 13 evri. Planica je do sedaj združevala vse Slovence, zdaj pa očitno združuje le še tiste, ki imajo dovolj denarja, da si lahko te nore cene privoščijo. Tako navite cene vstopnic ter hrane in pijače so v času krize nelogične tudi z ekonomskega vidika, saj je kupna moč precej upadla. Organizatorji se obnašajo, kot da bi vsi živeli v veliki blaginji z visokimi plačami in pokojninami, ne pa v času, ko se vse več ljudi sprašuje, kako bodo ob vse višjih zneskih na položnicah plačali vse račune. Slovenci in tudi večina turistov iz vzhodnoevropskih držav nimamo švicarskih plač in pokojnin, Avstrijci in Nemci so pa znani po svoji racionalnosti in se tudi ne bodo pustili tako oskubsti.

Ob teh cenah je jasno, da za slab obisk ni kriva vojna v Ukrajini ali covid, temveč zgrešene poslovne odločitve. Kdo pa bo plačal 65 evrov za dnevno vstopnico, kar pri tričlanski družini znese skoraj 200 evrov, in nato za hrano in pijačo še 60 evrov, da ne bodo lačni in žejni zmrzovali ob progi ali skakalnici?

Največji uspeh v smučarskih skokih imajo trenutno Poljaki, zato je bilo pričakovati prav od tam zelo veliko gledalcev. V Planici in Kranjski Gori lahko ob teh cenah na množice navijačev iz Poljske, upoštevajoč njihovo kupno moč, kar pozabijo. Namesto da bi svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju izkoristili za to, da bi Slovenijo predstavili kot privlačno turistično destinacijo, kjer ponujamo veliko po razumnih cenah, se predstavljamo kot dežela navitih cen. Ni čudno, da so mnogi tuji turisti, ki so se odločili za obisk svetovnega prvenstva v Planici, raje izbrali obmejne nastanitve v sosednjih Avstriji in Italiji. Gorenjski gostinci so očitno res pretiravali s cenami, saj celo aplikacija Booking pokaže, da je zelo veliko prostih zmogljivosti v Kranjski Gori in okolici. Škoda, da smo lepo priložnost za promocijo slovenskega turizma zaradi prevelike pohlepnosti organizatorjev in nekaj gostincev tako zlahka zapravili.