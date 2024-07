Kolumna Marka Uršiča: Liga narodov

Slovenski odbojkarji so letošnjo ligo narodov končali na prvem mestu po rednem delu tekmovanja, na zaključnem turnirju najboljše osmerice v poljskem Lodzu so v četrtfinalu premagali Argentino, v polfinalu izgubili z Japonsko, v boju za končno tretje mesto pa s Poljsko. Četrta stopnička je izenačitev njihove najboljše uvrstitve iz leta 2021. No, v naslednji sezoni se bo število udeležencev lige narodov z zdajšnjih 16 reprezentanc povečalo za dve – na 18.

Velika verjetnost je, da se bo Slovenija v ligi narodov pomerila z Ukrajino.

V ligi narodov je sicer 10 stalnih udeležencev (Poljska, ZDA, Italija, Japonska, Brazilija, Argentina, Francija, Srbija, Nemčija in Iran), ki ne morejo izpasti iz te elitne druščine. Šest je tako imenovanih »izzivalcev« (challenger team), to so bile v letošnji sezoni Slovenija, Kuba, Kanada, Nizozemska, Turčija in Bolgarija. Najslabše se je odrezala Turčija, pristala je na zadnjem mestu, teoretično bi morala izgubiti pravico nastopa v ligi narodov v naslednji sezoni in izpasti v »drugo ligo«, torej pokal izzivalcev. A to se ne bo zgodilo, letos nihče ni izpadel, liga narodov pa se bo razširila za dve izbrani vrsti na 18 udeležencev.

FOTO: Blaž Samec

Od 4. do 7. julija se bo osem ekip v pokalu izzivalcev v kitajskem mestu Linyi udarilo za napredovanje oziroma eno mesto, ki v letu 2025 omogoča igranje v ligi narodov. Kitajska (32. na razpredelnici Mednarodne odbojkarske zveze) se bo najprej v četrtfinalu srečala z Mehiko (34.), Egipt (19.) s Katarjem (21.), Ukrajina (14.) s Čilom (28.), 16. Belgija pa z 22. Hrvaško. Torej, le končni zmagovalec turnirja se bo prebil med elito. Drugo mesto za ligo narodov v sezoni 2025 bo šlo najvišje uvrščeni ekipi na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze, ki ne igra v tem tekmovanju. Trenutno je to 14. Ukrajina, sledita 16. Belgija, 18. Češka in tako naprej. Ukrajina je letošnja zmagovalka evropske zlate lige, v finalu v Osijeku je premagala Hrvaško, zdaj jo kot selektor vodi legendarni argentinski trener Raul Lozano. Torej, velika verjetnost je, da se bodo slovenski odbojkarji v ligi narodov naslednje leto pomerili tudi z Ukrajino. Kitajsko moško reprezentanco pa denimo vodi Belgijec Vital Heynen, ki ga najbolj poznamo kot nekdanjega selektorja moške reprezentance Poljske.